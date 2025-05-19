Общество

Тала Нещадимова: Лето в Псковской области будет умеренно тёплым

Синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду в летний период в Псковской области, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Специалист опровергла предположения о резком росте температуры воздуха до экстремальных значений, распространяемые в соцсетях.

«За весь период инструментальных наблюдений ни разу температура воздуха в Пскове и в Псковской области не достигала значения 45 градусов. И у нас нет никаких оснований предположить, что этим летом вдруг она достигнет этого значения», — заявила Тала Нещадимова.

Она также добавила, что прохладный и дождливый период скоро закончится, а последующие месяцы характеризуются дефицитом осадков на фоне достаточно высоких температур.

«По предварительному прогнозу не будет превышения нормы по осадкам, в отдельные периоды даже будет дефицит осадков на фоне достаточно высоких температур. То есть, предварительно, прогнозируется все-таки умеренно теплое, в отдельные периоды очень теплое лето, но все-таки синоптики пока предполагают, что 40 градусов наши температуры не достигнут», — уверила эксперт.

В заключение Тала Нешадимова посоветовала дачникам уже готовится к поливу города.