Общество

Заморозков в Псковской области не ожидается – Тала Нещадимова

В ближайшее время заморозков в Псковской области не ожидается, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Пока мы не видим, что у нас возможны интенсивные заморозки», — отметила Тала Нещадимова. Она подчеркнула, что погода может изменяться, но оснований для опасений о продолжительных заморозках в этом сезоне нет.

Ранее сообщалось, что погода на оставшиеся дни мая порадует жителей Псковской области умеренным теплом и периодическими дождями.