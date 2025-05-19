Общество

Псковичей приглашают принять участие в археологической экспедиции

Псковичей приглашают принять участие в археологической экспедиции, которая пройдет с 19 июля по 3 августа недалеко от Изборска (деревня Турок). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом обществе Псковской области.

Фотографии: Археологическое общество Псковской области

Целью работ в полевом сезоне 2025 года станет определение границы курганно-жальничного могильника.

«Это уникальная возможность погрузиться в археологическую среду и познать всю прелесть и романтику научной полевой экспедиции.

Археологическое волонтерское движение объединяет людей разных возрастов и профессий, увлеченных историей нашей страны и идеей сохранения культурного наследия на благо будущих поколений. Вы получите уникальный опыт работы на раскопках, узнаете много нового о нашей истории и культуре», - отметили организаторы.

Участников ждут раскопки на средневековом могильнике, экскурсии по историческим местам, лекции от ведущих специалистов. Планируемое количество участников – 18-20 человек. Проживание в палаточном лагере, питание – полевая кухня.

Анкета участника по ссылке. Заполненную анкету отправлять на почту: kriskosovec@gmail.com.