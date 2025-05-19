Общество

Классная семья

Федеральный Форум классных руководителей уже на протяжении нескольких лет проходит в Москве и объединяет сотни школьных педагогов и специалистов учреждений среднего профобразования. А с недавних пор в Псковской области при организации ПОИПКРО проходят межмуниципальные встречи классных руководителей.

На этот раз площадкой стал город Остров, где собрались руководители органов местного самоуправления в сфере образования, управленческие команды образовательных организаций, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагоги и классные руководители Островского района, Пыталовского муниципального округа и Пушкиногорского района. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Добро пожаловать в семью

С приветственным словом к присутствующим обратился исполнительный директор Всероссийского Форума классных руководителей Александра Поблинкова. Она отметила, что мероприятие «позволит немножко перезагрузиться под конец учебного года, посмотреть на своих единомышленников, узнать, чем занимаются коллеги и подсмотреть какие-то фишечки для своей воспитательной практики».

Участников форума поприветствовал глава Островского района Дмитрий Быстров. «Тема образования нам, безусловно, важна, особенно когда дело касается молодого поколения псковичей», - сказал он, обратив внимание, что долгое время говорили об образовании, но забывали о воспитании. «Сегодня нам приходится поднимать тему патриотизма, любви к родине, мы начинаем воссоздавать то, что было разрушено. И тема воспитания относится к прерогативе классных руководителей. Безусловно, такие форумы нужны», - отметил он.

В свою очередь руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова поблагодарила руководство района за то, что «Островская земля стала местом формирования единой семьи классных руководителей и принимает у себя самый масштабный в этом году межмуниципальный форум». «Благодарю федеральную команду ФКР за поддержку, потому что нас курирует большая серьезная семья. И мы надеемся, что сегодня из мероприятия вы вынесете не только полезные кейсы, которые вы сможете включить себе в практическую деятельность, но вы поймете смыслы. Потому что смыслообразующая система координат как никогда сейчас требуется для общего единого понимания воспитания человека будущего», - сказала она и пожелала каждому «почувствовать себя частью семьи».

Также с напутствием к участникам обратилась посол форума классных руководителей Псковской области – 2025 Алла Прохорова, которая отметила, что «при поддержке ПОИПКРО» подобные события для самых классных нашего региона становятся доброй традицией». Затем состоялась торжественная передача флага Форума классных руководителей средней общеобразовательной школы № 1 города Острова, которая стала одной из площадок проведения мероприятия.

Человек будущего

Открыла пленарное заседание в рамках форума руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова. Она отметила, что хочет поделиться мыслями, которые нужно транслировать в систему воспитания нашего региона. «Большая федеральная повестка и те вызовы, которые перед нами стоят, требуют от нас максимальной включенности и понимания того, что от нас необходимо. Образ выпускника, те смыслообразующие ориентиры, которые в него заложены, должны быть и у вас. И человек будущего, и наша страна будущего строится на очень серьезных, важных координатах», - сказала она.

Екатерина Гончарова отметила, что мы живем в эпоху глобальных перемен, когда на наших глазах формируется новый мировой порядок. «В это сложное и значимое время Россия последовательно укрепляет свой политический, экономический и технологический суверенитет. Однако сегодня не менее важным становится суверенитет ценностный — способность государства и общества самостоятельно определять и защищать свою систему ценностей, которая составляет основу нашей идентичности. Без четкого представления об Отечестве, его фундаментальных особенностях и ключевых исторических этапах трудно найти решение насущных для России проблем и сформировать образ будущего», - отметила врио ректора ПОИПКРО.

Человек будущего основывается на таких позициях, как патриотизм, стремление к созиданию, сохранение и укрепление традиционных нравственных норм и опора на семейные ценности, служение как желание быть полезным себе, обществу, государству. «И ценностный суверенитет позволит нам продолжить тысячелетнее развитие как страна-цивилизация», - подчеркнула Екатерина Гончарова.

Своим примером

Директор Гимназии Островского района Лариса Петрикова рассказала участникам мероприятия об одной из важнейших площадок педагогического сообщества — Всероссийском форуме классных руководителей, где она представила социальную практику «Экологическое волонтерство через экологическое добровольчество».

Экологическое волонтерство является популярным видом добровольчества в молодежной среде, но чаще всего представляет собой разовые субботники. Это малая часть того, что может сделать эковолонтер. Самая большая проблема в организации эковолонтерства, по мнению докладчика, - это формальность подхода. «Учащиеся часто задают вопросы. Например, зачем собирать листья внеэкологичные пластиковые пакеты и можно ли монетизировать мусор? Или им предлагают на субботнике перекусить из одноразовой посуды. Ни о мотивации участников, ни о целесообразности организаторы порой не задумываются», - считает педагог.

Поэтому Лариса Петрикова предлагает классным руководителям заниматься экологическим просвещением - «но не общими фразами, а своим примером». И рассказывает об опыте островских школьников: «Ребята познакомились с тем, что в Псковской области делают для развития экологического добровольчества и узнали, что они могут сделать как эковолонтеры. Волонтер — это образ жизни. Ребята делились своими экопривычками, получали необходимые знания, провели рейд по району. Также ими было проведено более 70 просветительских мероприятий», - рассказала она.

Заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО Людмила Николаева рассказала о возможностях «публичной профессии». «Профессия педагога всегда была очень важной и востребованной, очень уважаемой. В современном мире развития технологий и социальных сетей она становится ещё и открытой, публичной. Даже личная жизнь педагога становится известна многим людям. Мы распространяем свой опыт, свои мысли в социальных сетях», - напомнила она.

Однако, по ее словам, открытость дает новые возможности для профессионального роста и развития. «Можно продемонстрировать, благодаря публичности, свой опыт, профессионализм, получить и предложить свои знания и вынести на общественное обсуждение свои мысли и наработки коллегам не только из региона, но и со всей страны. Но при этом четко надо разграничивать личное и профессиональное», - сказала она.

Песни петь!

О работе классных руководителей по социально-культурной адаптации детей переселенцев и иностранцев на территории Псковской области напомнила методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО Антонина Петрова. По ее словам, в настоящее время этот вопрос является особо важным: с 2020 года число мигрантов возросло и составляет 4% от населения нашей страны, а дети мигрантов плохо владеют русским языком.

Антонина Петрова также рассказала о законодательных новшествах в этой сфере. Так, дети иностранных граждан будут приниматься в дошкольные учреждения и школы только при наличии документа, подтверждающего законного нахождения на территории региона. А при поступлении в школу дети должны сдавать тест на знание русского языка.

В свою очередь учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова поделилась методикой работы с иностранцами педагога из Московской области: «Учительнице 83 года. Рассказывает, что заходит в первый класс, а там никто не говорит по-русски, и ее называют «тетя». Ее спрашивают: «Что будете с ними делать?» А она: «Песни петь!» Так что одна из методик — песни петь, сказки рассказывать, и все будет нормально».

Коснулись участники форума и различных проектов в сфере воспитания. «Проект «Навигаторы детства» - это новая философия воспитания, важнейшая государственная стратегическая задача в сфере образования, синтез лучших отечественных и мировых практик в области воспитания», - напомнила главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Росдетцентра, региональный координатор Всероссийского проекта в Псковской области Юлия Колбасова.

По ее словам, объединяющим стержнем всей системы новой философии воспитания являются базовые национальные ценности, такие как Родина, семья, знания, милосердие, труд, а проводниками - советники директоров по воспитанию, взаимодействию с детскими общественными объединениями. «В центре новой философии воспитания стоит ребёнок, его инициатива. А событийный формат воспитательной деятельности отводится детским общественным объединением и социальным партнерам. Мы работаем, чтобы каждый ребёнок нашёл своё место, был значим и вырос в настоящим патриотом своей страны», - сказала Юлия Колбасова.

Об уникальной среде, способствующей формированию важнейших социальных навыков и умению решать нестандартные задачи рассказала учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №7 города Великие Луки Ирина Михеева. Это школьный медиацентр, «роль которого выходит за рамки технических процессов».

«Участники медиацентра активно работают над совместными проектами, учатся общаться друг с другом, распределять обязанности и совместно достигать поставленных целей. Благодаря таким практическим действиям ребята могут раскрыть свои таланты и развивать ценностные профессиональные навыки», - отметила она.

Завершила пленарное заседание учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки, амбассадор форума классных руководителей Псковской области – 2023 Татьяна Рассолова рассказала о телешоу «Классная тема», финалистом которого она стала и призвала классных руководителей участвовать в конкурсе. «Вы все знаете и все у вас получится!»- сказала она.

Форум продолжился работой методических секций по различным темам: военно-спортивная подготовка в патриотическом воспитании молодёжи, методические объединения классных руководителей в системе управления качеством образования, новая философия воспитания, социально-педагогическая адаптация детей мигрантов и переселенцев, классный руководитель и социальные коммуникации, основные направления работы классного руководителя СПО, травля в классе.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия образовательных учреждений с семьёй и обществом. Участники обсудили актуальные проблемы организации воспитательной деятельности, повышения квалификации педагогов и внедрения современных технологий в образовательный процесс. По итогам форума были выработаны рекомендации по совершенствованию системы воспитания и развития личности учащихся, а также определены приоритетные направления дальнейшей работы в данной области.

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО