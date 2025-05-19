Общество

Стартовал первый патриотический тур в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле»

Открытый диалог, приуроченный к старту первой патриотической поездки по региону в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле», состоялся 19 мая в Доме молодежи в Пскове. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, представители программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», семьи участников специальной военной операции, а также студенты вузов России и Беларуси, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие ребята, вам очень повезло. Этот проект - не просто туристическая поездка. Он нацелен на то, чтобы вы познакомились с историческим наследием Псковской области и поняли, насколько общая у нас история», - поприветствовала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева участников из Витебска.

По её словам, программа была создана таким образом, чтобы гости познакомились с жемчужинами Псковской области, среди них – монумент «Знамя Победы» в Идрице, где ребята осмотрят макет водружения Знамени Победы над рейхстагом и возложат цветы. А особой точкой внимания в этом году станет музейный комплекс 76-ой дивизии.

Организатором проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» выступает АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, соорганизатором – программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Инициатива приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.