Общество

Семейный кинопоказ мультфильмов «Простоквашино» пройдет в Пскове

Комитет по развитию молодежного предпринимательства «Опоры России» Пскова совместно с киностудией Союзмультфильм приглашает детей предпринимателей и детей из семей участников специальной военной операции в возрасте 5–12 лет на праздник в честь Дня российского предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Вы увидите новые серии "Простоквашино" — герои научат детей азам финансовой грамотности в увлекательном формате. Дети узнают, как грамотно обращаться с деньгами, а взрослые вспомнят детство. Также вас ждет тематическая фото зона и памятные подарки», - рассказали организаторы.

Показ состоится 27 мая в 12:00 (вход в зал с 11:45) в кинотеатре «Мираж Синема» (ТРК «Акваполис», улица Кузбасской Дивизии, 19).

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна регистрация по ссылке.