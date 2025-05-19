Общество

Россияне назвали сумму расходов на «Последний звонок»

Среди опрошенных россиян 26% респондентов планируют потратить на «Последний звонок» до 6 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования «Почта Банка».

Вместе с тем 17% готовы отдать свыше 20 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч рублей, а 15% не планируют тратить на этот праздник вовсе. Еще 14% хотели бы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей и 12% — до 14 тысяч рублей. В сумму трат включены место проведения торжества, наряд выпускника.

При этом 60% опрошенных рассказали, что отмечать «Последний звонок» будут в школе, 24% в парках развлечений (батутные центры, парки аттракционов и др.), а остальные 16% отправятся в кафе и рестораны. Выбор был обусловлен общим решением, принятом на родительском собрании (46%), предложением родительского комитета (34%) или классного руководителя (20%).

Большинство россиян (84%) считают «Последний звонок» важным праздником, который является неотъемлемой частью традиции и символизирует прощание со школой. Однако 9% назвали его ненужным для выпускников четвертого класса. Остальные отметили, что достаточно выпускного после получения аттестата.

Эксперты напомнили, что сэкономить на празднике можно при грамотном его планировании в начале учебного года. Так, например, стоит уже в сентябре бронировать место торжества, чтобы подходило по соотношению «цена-качество», и покупать наряд на новогодних распродажах.

Ранее, 9 марта, Министерство просвещения РФ сообщило, что в этом учебном году последние звонки в школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Эти даты были рекомендованы всем субъектам страны, пишут «Известия».