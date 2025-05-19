Общество

Начальник псковского УФСИН провел прием граждан по поручению президента

Начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов провёл прием граждан по поручению президента РФ в приёмной президента в Псковской области. В ходе приема рассматривались вопросы, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства. Также на мероприятии присутствовал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС регионального УФСИН Вячеслав Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Обращения посетителей касались возможности предоставления лицам, отбывающим наказание в виде принудительных работ, получения краткосрочного выезда за территорию учреждения в выходные и праздничные дни с целью решения трудовых и бытовых вопросов, а также разъяснения порядка обращения и оказания содействия в подготовке документов для направления ходатайства о помиловании близкого родственника.

«Каждого из пришедших на прием руководитель УФСИН внимательно выслушал, изучил материалы, ответил на вопросы и дал необходимые разъяснения норм уголовно-исполнительного законодательства. Все граждане, обратившиеся с просьбами, будут проинформированы о результатах их обращений в письменной форме в установленные законом сроки», - заключили в ведомстве.