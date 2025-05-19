Общество

Старинный Псков в VR увидят посетители второго «фестиваля детства»

Две VR-площадки будут действовать на втором «фестивале детства» в Пскове 1 июня. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал руководитель Псковского регионального отделения «Инсайт люди» Антон Манихин.

«Есть проект некоммерческий, виртуальный музей "Псков 360", где с помощью VR-технологий у людей есть возможность посмотреть под новым углом на свой родной город, в дополненной реальности», - сказал Антон Манихин.

Он подчеркнул, что доступ к площадке для детей будет свободный.

«У нас два таких проекта в рамках фестиваля, это Portal-VR, который носит более развлекательный характер, и "Псков 360", он более образовательный. Дети смогут бесплатно посетить эти площадки. Доступ к площадкам будет в свободный», - добавил Антон Манихин.

Напомним, что фестиваль пройдет в Пскове 1 июня с 12:00 до 16:00 в сквере Псковского государственного университета на улице Льва Толстого.