Общество

С начала 2025 года в Псковскую область из Европы переехали более 250 человек

Работу с импатриантами и соотечественниками обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с уполномоченным при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Еленой Полонской, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Губернатор отметил, что с начала года в регион в качестве импатриантов переехали 30 человек, по виду на жительство или разрешению на временное пребывание – 90 граждан Европы. Работа с ними ведётся в рамках указа президента РФ №702.

«Взаимодействие с потенциальными переселенцами специалисты региона начинают задолго до фактического переезда. Каждая семья получает индивидуальное сопровождение, консультации в режиме онлайн. Наш успешный опыт работы с импатриантами уже отмечен на федеральном уровне и вошёл в сборник лучших региональных практик Агентства стратегических инициатив», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что за четыре месяца по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 189 человек, 38 из них подавали документы на участие именно в Пскове.

«Всего же с начала года в Псковскую область из Европы переселилось более 250 человек – в основном граждане трудоспособного возраста и семьи с детьми, которые выбрали нашу страну ради стабильного и безопасного будущего. 45 граждан Европы получили гражданство России. Ежедневно через уполномоченного проходит около 30 обращений от потенциальных переселенцев из Эстонии, Латвии, Ирландии, Бельгии, Канады, Финляндии, Литвы, Австралии, Хорватии, Германии. Активно возвращаются на Родину люди с двойным гражданством – страной, из которой в Россию приезжает больше всего соотечественников, стала Германия», - подчеркнул губернатор.