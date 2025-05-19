В Псковской области снизилось количество выявленных фальшивок

По данным Банка России, на 1 апреля 2025 года в банковском секторе региона было выявлено 9 фальшивых банкнот. Их количество, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось, тогда было обнаружено 12 поддельных банкнот, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе местного отделения Центробанка.
Основная часть обнаруженных в регионе фальшивок – банкноты номиналом 5000 рублей. Также из оборота были изъяты 2 поддельные тысячные банкноты. Кроме того, в Псковской области обнаружена одна фальшивка номиналом 100 долларов США.
Чтобы узнать, как выглядят признаки подлинности банкнот и проверить их, псковичи могут использовать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России».
Уровень фальшивомонетничества в целом по стране достиг минимального значения за последние годы – на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 подделка.