Общество

В Псковской области снизилось количество выявленных фальшивок

По данным Банка России, на 1 апреля 2025 года в банковском секторе региона было выявлено 9 фальшивых банкнот. Их количество, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось, тогда было обнаружено 12 поддельных банкнот, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе местного отделения Центробанка.

Основная часть обнаруженных в регионе фальшивок – банкноты номиналом 5000 рублей. Также из оборота были изъяты 2 поддельные тысячные банкноты. Кроме того, в Псковской области обнаружена одна фальшивка номиналом 100 долларов США.

«Практика показывает, что чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. В 2023 году Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5000 рублей, которая уже поступила в обращение в нашем регионе. Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. При этом банкноты старого образца остаются законным средством платежа и будут выходить из активного оборота постепенно, по мере износа и загрязнения», – рассказал заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

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Чтобы узнать, как выглядят признаки подлинности банкнот и проверить их, псковичи могут использовать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России».

Уровень фальшивомонетничества в целом по стране достиг минимального значения за последние годы – на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 подделка.