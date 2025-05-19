Общество

Для сноса стены рядом с пятиэтажкой в Любятово собрали подписи

Для демонтажа стены рядом с домом №71Б на улице Николая Васильева в Пскове собрали необходимое количество подписей местных жителей. Об этом рассказал вице-президент Национального объединения строителей, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«На протяжении долгого времени стена, расположенная рядом с домом №71Б по улице Николая Васильева, вызывала множество неудобств у местных жителей. Она загораживает обзор, портит внешний вид двора, а в темное время суток создает ощущение небезопасности. Жильцы обратились с просьбой её демонтировать», - рассказал Антон Мороз.

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На днях удалось собрать подписи жильцов для коллективного обращения в администрацию города с официальной просьбой о сносе стены. «Люди активно поддержали инициативу. Слежу за развитием ситуации и буду держать вас в курсе», - добавил Антон Мороз.