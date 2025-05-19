Бастрыкин отметил высокий уровень безработицы в Псковской области

«Мы полагаем, что в концепцию государственной миграционной политики необходимо внести существенные дополнения. В чем заключаются эти наши предложения? Мы говорили, что надо развивать внутреннюю миграцию. У нас есть территории, где большая безработица. Например, Псковская, Вологодская области, Карелия. Почему оттуда не завозить граждан России?» - сказал он.

Помимо этого, Бастрыкин предложил установить для работодателей требования о первоочередном приеме на работу именно граждан РФ, а уже потом мигрантов. Также, по его словам, нужно обеспечить достойный уровень гарантий и зарплаты российским специалистам при приеме на работу к предпринимателям, пишет ТАСС.