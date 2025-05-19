Общество

В ГД разрабатывают законопроект о профилактике киберпреступлений среди детей

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») разрабатывает законопроект о профилактике киберпреступлений среди детей и молодежи.

«Сегодня мы видим, что киберпространство не только создает возможности, но и является источником рисков для молодежи. Наша задача - не только защищать, но и просвещать, чтобы каждый ребенок мог распознавать угрозы и не попадаться на уловки преступников. Новый законопроект - это шаг к созданию современной, эффективной системы профилактики в цифровой среде», - приводит пресс-служба слова парламентария.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», установив новое направление такой работы, отметили в пресс-службе. Речь идет о профилактике правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе мошенничества и распространения запрещенной и деструктивной информации.

Законопроектом будет предусмотрено создание инструментов для выявления и предотвращения интернет-вербовки, мошенничества, манипуляций и вовлечения в деструктивные онлайн-сообщества.

По словам Метелева, несмотря на снижение традиционной подростковой преступности, в России стремительно растет доля киберпреступлений с участием подростков. «Наша задача - не только реагировать на новые угрозы, но и опережать их, создавая эффективную систему профилактики именно в цифровой среде. Законодательство должно идти в ногу с вызовами времени», - подчеркнул депутат, пишет ТАСС.