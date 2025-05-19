Общество

Международный день чая отмечают 21 мая

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Международным днём чая (International Tea Day) в 2019 году. Чай — один из самых популярных напитков, уступающий по распространённости только воде. Он утоляет жажду, тонизирует и согревает, а разнообразие сортов позволяет каждому найти свой вкус. Чай производится из растения Camellia sinensis и обладает противовоспалительными, антиоксидантными и стимулирующими похудение свойствами.

Родиной чая считаются северо-восток и юго-запад Китая, а также северные районы Мьянмы. В Юго-Восточной Азии чай стал частью культуры, где каждая страна имеет свои традиции чаепития и приготовления напитка. Для многих стран чайная индустрия — важный экономический сектор, обеспечивающий занятость и доходы от экспорта.

Международные организации предложили учредить Международный день чая в конце 1990-х. С 2004 года День чая отмечается 15 декабря, напоминая о проблемах в чайной индустрии, требующих решения.

Первоначальная дата отмечалась наиболее широко в Индии и Шри-Ланке, а также странах, где производство чая является важной составляющей экономики: в Бирме, Китае, Танзании, Кении и ряде других государств.

Учитывая все вышеизложенные факты, а также принимая во внимание доклады ФАО, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2019 года провозгласила день 21 мая Международным днём чая, призвав ФАО встать во главе мероприятий по его ежегодному проведению. С 2020 года этот праздник проводится ежегодно на официальном уровне, пишет calend.ru.

В первую очередь мероприятия, посвящённые его празднованию, проводятся в регионах произрастания чая и его производства. Стремясь подчеркнуть важность чая и чайной индустрии в достижении целей Программы устойчивого развития, а также поддержать семейное сельское хозяйство и традиционные сельскохозяйственные системы, существующие в гармонии с окружающей средой и поддерживающие биологическое разнообразие, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) выделила несколько регионов в Китае, Корее и Японии, где выращивается чай, в системы сельскохозяйственного наследия мирового значения. При этом основными мировыми производителями чая остаются государства: Китай, Индия, Кения и Шри-Ланка.

Важно также учитывать, что производство чая очень чувствительно к климатическим изменениям. Чай можно производить только в определенных агроэкологических условиях и, следовательно, в выше обозначенном ограниченном количестве стран, многие из которых в значительной степени подвержены изменению климата. Изменение температуры и количества осадков, приводящее к большому числу наводнений и засух, уже оказывает влияние на урожайность, качество и цену чайной продукции, приводит к снижению доходов и угрожает средствам к существованию в сельских районах. Страны-производители чая должны учитывать проблемы изменения климата как в плане адаптации, так и в плане смягчения последствий в своих национальных стратегиях по развитию чайной индустрии.