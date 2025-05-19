Госавтоинспекторы провели уроки безопасности для псковских дошкольников

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в рамках профилактических мероприятий «Внимание, дети!» посетили филиал Писковской средней общеобразовательной школы — детский сад, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.
Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району
В ходе визита полицейские провели с воспитанниками беседу в игровой форме, акцентируя внимание на правилах дорожного движения и важности соблюдения безопасности на дороге.
Дети с интересом участвовали в обсуждении, задавали множество вопросов и активно проявляли инициативу, отметили в ОМВД.