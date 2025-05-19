Общество

Умер бывший водитель стругокрасненской администрации

Умер бывший водитель администрации Стругокрасненского муниципального округа Андрей Корнилов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото: администрация Стругокрасненского муниципального округа

«Коллектив глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким в связи со скоропостижным уходом из жизни Корнилова Андрея Александровича, бывшего водителя администрации округа. С ним нам довелось работать более 30 лет, и поверить в его смерть сложно до сих пор. Это был ответственный, надёжный и замечательный человек», - сказали в администрации.

Андрей Корнилов ушел из жизни на 52 году после скоротечной болезни.