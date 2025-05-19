Общество

Перемещение охотничьих трофеев запретили на границе РФ в Псковской области

Перемещение 150 кг охотничьих трофеев запретили на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, гарантирующих благополучие территории по заразным болезням и подтверждающих происхождение груза. Также не были представлены документы на партию рогов оленя и лося, подтверждающие проведение полной таксидермической обработки товара и их приобретение в розничной сети.

Перемещение 150 кг рогов диких животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, который отправили назад в Республику Беларусь.