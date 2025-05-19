Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко.

Недавно в Калининграде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание. Виктор Остренко председательствовал на рабочей встрече. Повестка включала 15 вопросов. Сегодня в рамках эфира гость студии расскажет об итогах заседания более подробно.