Общество

Рейд по отремонтированным в 2024 году дворам провели в Великих Луках

В рамках реализации положений народной программы «Единой России» в Великих Луках прошел рейд по дворам, благоустроенным в 2024 году, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

В прошлом году в рамках муниципальной программы в порядок привели 19 дворов и один дворовой проезд. Выбор территорий для благоустройства осуществлялся с учётом обращений и предложений жителей.

«На этой неделе партийцы проверили восемь дворов на улицах Маршала Жукова, Ставского, Холмской, Зверева и Дьяконова. В целом состояние объектов признано удовлетворительным — большинство дворов находятся в хорошем состоянии, работы выполнены качественно и в срок. В то же время не обошлось без замечаний. Так, жители дома №6/1 по улице Холмской указали на необходимость выравнивания колодца у первого подъезда, а также обратились с просьбой посодействовать в ремонте цоколя здания», - сообщил Александр Козловский.

Также внимание партийцев привлекла ситуация во дворе дома №14 по улице Дьяконова. Несмотря на хорошее состояние асфальтового покрытия, возникли вопросы к работе ливневой канализации.

«После дождя стало очевидно, что она не справляется со своими функциями — этот вопрос взят на контроль, по нему будет проведена отдельная проверка. Такие рейды активисты "Единой России" проводят регулярно во всех районах Псковской области. Работа по контролю за реализацией народной программы — это не разовое мероприятие, а системный подход, основанный на открытом диалоге с жителями. Все выявленные замечания будут переданы в профильные службы для принятия необходимых мер. Наша цель — не просто благоустраивать территорию, а создавать по-настоящему комфортную городскую среду, в которой мнение каждого жителя имеет значение», - добавил депутат.