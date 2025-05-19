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Виктор Остренко о работе постоянного комитета ПАСЗР

О работе постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание, рассказал заместитель председателя Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

- Виктор Владимирович, заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, который вы возглавляете, прошло в Калининграде буквально несколько дней назад. На рабочей встрече законодатели регионов Северо-Западного федерального округа обсудили много значимых вопросов. Это было плановое заседание комитета, можете напомнить, как часто вы собираетесь в принципе?

- У нас есть определенный формат работы. У каждого законодательного органа Северо-Западного федерального округа есть своя задача - курирование того или иного направления в рамках Парламентской Ассоциации. Псковское областное Собрание депутатов курирует направление по культурной политике и туризму. Исторически так сложилось, что такая задача поставлена нашими старшими коллегами.

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Другие субъекты отвечают за прочие направления государственной политики: за бюджетирование, за межпарламентские связи, за образование, за сельское хозяйство. У нас распределены обязанности, в том числе, по профилю. Например, коллеги из Ненецкого автономного округа занимаются вопросами севера и малочисленных коренных народов. Здесь все логично распределено.

Комитеты проходят очно, хотя порядок проведения самих комитетов предполагает, в том числе, и заочное участие. Помимо тех вопросов, которые мы рассматриваем в повестке, мы еще и решаем вопросы взаимодействия депутатов разных субъектов, обмена опытом, кооперации, выработки тех или иных совместных решений. Посещение разных субъектов, где у нас проходят комитеты, это тоже возможность окунуться в среду других регионов, посмотреть, как работают профильные органы исполнительной власти, как организована работа и устроена деятельность профильных учреждений, и, конечно же, изучить те подходы, которые применяются на государственном уровне в этих регионах.

Мы встречаемся с коллегами два раза в год, накануне конференции, и работа выстроена таким образом, что предложенная нашими коллегами повестка и рассмотренные вопросы, которые принимаются в ходе комитета парламентской ассоциации, выносятся на конференцию. И уже председатели законодательных органов всех субъектов Северо-Западного федерального округа, выносят решение: принимать или не принимать, направлять ли в дальнейшем эти решения выше, в Правительство Российской Федерации или в качестве проекта для законодательных инициатив Государственной Думы.

- Вы не рассматриваете вопросы ситуационного характера. Я права?

- Отчасти вы правы, отчасти есть некоторые нюансы, которые на самом деле имеют свое отражение, в том числе, и в нашей деятельности. В частности, могу сказать, что в эту повестку у нас попал один из вопросов, который касался объектов культурного наследия. И этот вопрос поднимали наши коллеги из Архангельска относительно выставления приоритетности реставрации деревянного зодчества как объекта культурного наследия. Потому что для северных регионов это достаточно болезненная и очень актуальная тема. Для других регионов она менее актуальна, но для северных регионов - это является существенным фактором, который влияет на распределение денежных средств. Поэтому их инициативу мы понимаем и поддерживаем.

- Про какие объекты идет речь?

- В основном мы понимаем под этим такие объекты, как, например, известный федеральный музей «Кижи», в Новгородской области есть музей деревянного зодчества. В Архангельске и в Вологде подобного рода федеральные музеи существуют. Но есть, в том числе, и действующие объекты культурного наследия, которые являются культовыми сооружениями. В Псковской области у нас в деревне Теребище находится деревянная церковь, она также требует определенного ухода.

А есть вопросы, которые касаются практически всех регионов, которые работают с 73-им федеральным законом. Это работа с объектами культурного наследия. И уже неоднократно поднимался вопрос относительно того, каким образом можно было бы подходить к упрощению вопросов учета и нахождения тех или иных объектов в реестре объектов культурного наследия.

Беседовала Любовь Кузнецова