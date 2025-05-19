Общество

Общественная палата Псковской области и отделение «Деловой России» подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников обменялись подписанными соглашениями и крепким рукопожатием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография: пресс-служба правительства Псковской области

Соглашение направлено на взаимодействие между гражданами региона и некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Псковской области, в целях учета их интересов и потребностей, а также обеспечения защиты прав и свобод в процессе формирования и реализации государственной политики, направленной на развитие предпринимательства в регионе.

Соглашение также предусматривает выдвижение и поддержку гражданских инициатив, направленных на развитие и поддержку предпринимательства, проведение общественного контроля деятельности коммерческих организаций любых организационно-правовых форм в части, которая затрагивает общественные отношения, а также участие в совместных мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в регионе.

Основные направления деятельности сотрудничества включают: обмен опытом работы и деловыми контактами для реализации общих задач; развитие отношений на принципах равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга; содействие сотрудничеству предпринимательского сообщества и общественности.

Стороны обменялись предложениями о проведении совместных мероприятий.