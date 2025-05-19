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Общество

Наталья Федорова: Активисты ТОС – надежные помощники муниципальной власти

21.05.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

С Днем территориального общественного самоуправления поздравила псковичей глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: глава Псковского района Наталья Федорова

21 мая представители территориального общественного самоуправления Псковского района приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном праздничному дню. Со словами приветствия к активистам из всех районов области обратился губернатор Михаил Ведерников. 

Из рук главы региона и председателя Псковского областного Собрания депутатов наиболее активные представители ТОС получили заслуженные награды. Председатель ТОС «Тямша» Псковской области Наталья Смирнова отмечена благодарностью регионального парламента.

 

«Уважаемые активисты ТОС – надежные помощники муниципальной власти! От души поздравляю вас с праздником! Новых идей и успешных проектов, неиссякаемой энергии, оптимизма, здоровья и благополучия!» - пишет Наталья Федорова.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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