Общество

Борис Елкин: В этом году финансирование на поддержку ТОС достигло рекордного показателя

Торжественное мероприятие в честь Дня местного самоуправления прошло в Пскове сегодня, 21 мая. На нём наградили лидеров территориальных общественных самоуправлений Псковской области. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Сегодня в Псковской области звучат поздравления в адрес тех, кто не просто живёт в своих районах, а формирует их облик и будущее!» - отметил он.

На мероприятии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он вручил благодарственное письмо правительства Псковской области Алле Горшковой - председателю псковского ТОС «Майора Доставалова, 1».

«В этом году финансирование на поддержку ТОС достигло рекордного показателя в четверть миллиарда рублей», - рассказал Борис Елкин, отметив, что общими усилиями мы создаём комфортную среду для жизни в регионе.