Общество

Псковичи на майских праздниках тратились на рестораны, топливо и стройку – ВТБ

С 1 по 10 мая картами ВТБ в Псковской области было оплачено около 640 тысяч покупок на сумму около 490 млн рублей. Это в полтора раза больше (по объему трат и числу покупок), чем годом ранее. Традиционно лидером трат стали супермаркеты, их высокая популярность не зависит от праздников, вторую строку заняли траты на АЗС, далее строительные магазины и учреждения общепита, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ.

В целом по стране наибольший прирост трат по сумме показали водный транспорт, кино, достопримечательности (рост в каждой из категорий – в 1,5 раза), парки развлечений, товары для садоводства, бары (рост в 1,2 раза).

Наибольший прирост по числу оплат в майские праздники зафиксирован в видеоиграх и водном транспорте (рост в 2 раза в каждой категории), а также в достопримечательностях, товарах для садоводства и кино (рост в 1,5 раза).

С 1 по 10 мая чек по всем категориям трат вырос в среднем на 3%. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в кафе и ресторанах (36%), парках развлечений (27%), кино (20%), отелях (19%) и услугах в сфере красоты (15%).