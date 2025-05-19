Санаторий «Хилово» в Псковской области отмечает 160-летие

Сотрудников и гостей профсоюзного санатория «Хилово» с 160-летием здравницы от имени Псковского областного совета профсоюзов поздравил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»
22 мая санаторий «Хилово» отмечает 160-летие, вспоминая славные страницы истории здравницы, продолжил Игорь Иванов: «Мы гордимся достижениями наших коллег и ветеранов отрасли. Позвольте выразить благодарность каждому сотруднику, благодаря труду которого наши посетители получают возможность отдохнуть душой и телом».
«Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности! Пусть атмосфера любви, добра и взаимопонимания царит вокруг вас ежедневно, наполняя жизнь светом и радостью», - заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.