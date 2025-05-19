Общество

Санаторий «Хилово» в Псковской области отмечает 160-летие

Сотрудников и гостей профсоюзного санатория «Хилово» с 160-летием здравницы от имени Псковского областного совета профсоюзов поздравил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Эти годы были насыщены теплом заботливых рук профессионалов своего дела, гостеприимством персонала и радостью тех, кто находит здесь здоровье и отдых. Каждый сотрудник внес свою лепту в развитие уникального места, ставшего символом заботы и восстановления сил для сотен тысяч людей», - написал Игорь Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

22 мая санаторий «Хилово» отмечает 160-летие, вспоминая славные страницы истории здравницы, продолжил Игорь Иванов: «Мы гордимся достижениями наших коллег и ветеранов отрасли. Позвольте выразить благодарность каждому сотруднику, благодаря труду которого наши посетители получают возможность отдохнуть душой и телом».

«Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности! Пусть атмосфера любви, добра и взаимопонимания царит вокруг вас ежедневно, наполняя жизнь светом и радостью», - заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.