Фестиваль «Безопасный город» пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель»

Фестиваль «Безопасный город» пройдёт в Пскове 1 июня. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре интеллектуального развития «ВЕКТОР».
Фотографии: Центр интеллектуального развития «ВЕКТОР»
На стадионе «Машиностроитель» состоится городской фестиваль для детей и родителей — «Безопасный город». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и проводится в рамках социального проекта «Без паники», направленного на обучение школьников и их семей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.
естиваль пройдёт в формате интерактивного квеста, в ходе которого дети и их родители смогут проверить и закрепить свои знания и навыки безопасного поведения. Участники познакомятся с реальными сценариями различных ЧС — от пожара и давки в толпе до потери в городе — и научатся действовать без паники.
На площадках фестиваля работают:
Гости фестиваля узнают о правилах безопасного поведения во дворе и на дороге, основах самообороны, действиях при пожаре и других жизненно важных ситуациях.
Дополнительно в программе:
Проект «Без паники!» реализует Центр интеллектуального развития «ВЕКТОР» — победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2024–2025 году.
Мероприятие пройдёт 1 июня по адресу: Стадион «Машиностроитель», с 10:30 до 17:00.
Участие бесплатное.