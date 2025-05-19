Общество

Фестиваль «Безопасный город» пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель»

Фестиваль «Безопасный город» пройдёт в Пскове 1 июня. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре интеллектуального развития «ВЕКТОР».

Фотографии: Центр интеллектуального развития «ВЕКТОР»

На стадионе «Машиностроитель» состоится городской фестиваль для детей и родителей — «Безопасный город». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и проводится в рамках социального проекта «Без паники», направленного на обучение школьников и их семей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

естиваль пройдёт в формате интерактивного квеста, в ходе которого дети и их родители смогут проверить и закрепить свои знания и навыки безопасного поведения. Участники познакомятся с реальными сценариями различных ЧС — от пожара и давки в толпе до потери в городе — и научатся действовать без паники.

На площадках фестиваля работают:

Главное управление МЧС России по Псковской области

Госавтоинспекция и УМВД

Школа безопасности «Стоп угроза»

Российский Красный Крест

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Гости фестиваля узнают о правилах безопасного поведения во дворе и на дороге, основах самообороны, действиях при пожаре и других жизненно важных ситуациях.

Дополнительно в программе:

Семейный квест

Зона аниматоров для малышей

Выступления танцевальных коллективов

Демонстрация техники МЧС, полиции и скорой помощи

Раздача памятных сувениров и полезных методичек

Проект «Без паники!» реализует Центр интеллектуального развития «ВЕКТОР» — победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2024–2025 году.

Мероприятие пройдёт 1 июня по адресу: Стадион «Машиностроитель», с 10:30 до 17:00.

Участие бесплатное.