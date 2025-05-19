Общество

ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков, пишет РИА Новости.

«Мы все равно с каждым разом формируем правовое поле, для того, чтобы защитить здоровье детей… Следующий шаг – это уголовная ответственность, будем этого тоже с вами добиваться… Дети, не понимая, что употребляют вредные напитки, оказываются на больничной койке. И сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и многие другие проблемы получают. Потребляют энергетики, которые красиво рекламируются, продаются, поэтому нам со своей стороны надо взять эти вопросы на контроль», - сказал он на пленарном заседании.