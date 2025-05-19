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Общество

Несовершеннолетних ИП в России превысило 13 тысяч человек

23.05.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 18 лет в РФ выросло до 13,2 тыс. человек. Для сравнения: на конец прошлого года их было на 700 меньше — 12,5 тыс., подсчитали  в «Корпорации МСП».

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Подростки начинают вести бизнес в цифровом контенте, маркетинге, стриминге, создавать образовательные и творческие продукты, пояснила эксперт Президентской академии Анастасия Масленникова. Кроме того, они используют возможности маркетплейсов для продаж, занимаются наукой и репетиторством.

Например, Даниил Макатров из Москвы, обучаясь в восьмом классе, придумал идею стартапа по производству гаджетов для спорта, рассказали в АНО «Национальные приоритеты». Изначально молодой человек хотел сделать умный конек для хоккеистов — он разработал чип, который изначально внедрялся в обувь, а уже сейчас может быть встроен во всю экипировку спортсмена, шайбу, мяч и другие предметы спортивного инвентаря. Такая идея привела школьника к созданию компании. Продукция помогает делать тренировки более эффективными, пишут «Известия»

Предприниматель Вадим Колесников из Астрахани открыл собственную IT-компанию Way11 в 18 лет. Его бизнес создает веб-платформы, корпоративные порталы и сайты, а среди основных клиентов — промышленность и сфера недвижимости. Перед тем как открыть собственную компанию, молодой человек работал на фрилансе, а сейчас имеет команду из программистов, дизайнеров и project-менеджеров, которые разрабатывают ПО и выполняют заказы на русском, английском и испанском языках.

Резкий рост числа юных бизнесменов связан с популяризацией такой деятельности, уверен председатель комитета «Опоры России» по развитию молодежного предпринимательства Виктор Ивлев. При этом Анастасия Масленникова отметила, что большинство подростков не хочет делать выбор «или учеба, или работа».

«Однако подготовка к экзаменам остается приоритетом — она дает базу для дальнейшей учебы и карьеры. Но всё больше молодых осознают, что ранний опыт предпринимательства — это не просто заработок, а тренировка ответственности, гибкости и инициативы. Многие учатся планировать, распределять ресурсы и искать решения, а значит, получают навыки, которые пригодятся в любой сфере, не только в бизнесе», — пояснила она.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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