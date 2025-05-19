В филиале Университета ФСИН выбрали Мисс «Псковское вече»

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся конкурс красоты и творчества «Мисс фестиваль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.
Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
Победителем конкурса и обладательницей звания «Мисс "Псковское вече"» стала курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Любовь Ардашёва.
«Мисс очарование» – звание, присужденное курсанту Вологодского института права и экономики ФСИН России Юлии Филатовой.
Курсант Владимирского юридического института ФСИН России Наталья Деканская удостоена звания «Мисс грация».
Курсант Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний Елизавета Луховская получила звание «Мисс вдохновение».
«Мисс элегантность» стала курсант Владимирского юридического института ФСИН России Светлана Гриднева.
Курсанту Псковского филиала Университета ФСИН России Юлии Самсоненко присуждено звание «Мисс обаяние».
Все участницы конкурса награждены дипломами и памятными подарками.