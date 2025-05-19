Общество

Сотрудники псковского УМВД присоединились к акции «На работу на велосипеде»

Управление МВД России по Псковской области уже по традиции принимает участие в ежегодной акции «На работу на велосипеде», организованной Псковским городским молодежным центром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня любители двухколесного транспорта по дороге на работу или на учебу смогли поучаствовать в акции, заехав на «энергетическую точку», подготовленную организаторами мероприятия, чтобы получить приятные бонусы и подарки.

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Так, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подготовили для участников акции светоотражающие фликеры и специально разработанные памятки. Кроме того, полицейские напомнили псковичам о правилах передвижения на велосипеде, что, садясь за руль двухколесного транспорта, они становятся такими же участниками дорожного движения, как и автолюбители, поэтому им необходимо знать ПДД и уметь применять их на практике.

В УМВД по Псковской области отметили, что в текущем году с участием велотранспорта на территории Псковского региона произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Акция «На работу на велосипеде» также заинтересовала и пешеходов: горожане с любопытством подходили к «энергетическим точкам», брали фликеры и обещали в следующий раз обязательно поучаствовать в мероприятии, но уже в роли настоящих велосипедистов.