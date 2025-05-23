Спорт

На работу на велосипеде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» состоялась в Пскове 23 мая.

По всему городу открыли девять «энергетических точек», где псковичи, прибывшие на велосипеде, могли получить фирменную наклейку, значок, номерок на транспорт и энергетический батончик. Партнёры акции также предоставили свои бонусы: бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию. А в пункте у Центральной городской аптеки сотрудники Госавтоинспекции напомнили велосипедистам и пользователям самокатов о правилах безопасного передвижения.

Подробнее о том, как Псков присоединился к акции «На работу на велосипеде», смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.