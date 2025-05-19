Общество

Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна

25-летие Псковской Ленты Новостей говорит о том, что гражданам она нужна и им интересно сделать за новостями. Таким мнением поделилась председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Я хочу сказать, что у вас интересный контент. Я подписана на ПЛН, читаю, постоянно вижу, что есть определенное доверие жителей, есть спрос, и это важно. 25 лет — это срок интересный, уникальный, и если 25 лет ПЛН существует, значит, она интересна людям, интересна гражданам, и она будет работать дальше, поэтому я хочу вам пожелать интересных новостей, интересных событий, определенных компетенций, чтобы быть всегда на интересной волне. Я вам желаю от себя, как от врача, а я всегда буду врачом до мозга костей, конечно же, здоровья», – сказала Марина Гаращенко.

Она пожелала, чтобы материалы, выпускаемые Псковской Лентой Новостей, проходили через сердца создающих их людей.

«Как я всегда говорю, мы, врачи, с доброй душой и добрыми глазами, поэтому мы всё пропускаем через себя. Поэтому я хочу пожелать вам тоже пропускать всё то, что выходит в ваш эфир, через себя, через своё сердце. Как говорят педиатры, когда ты лечишь ребёнка, посмотри ему в глаза и всегда понимай, что это не просто ребёнок, а это твой ребёнок. Меня так учили. Я считаю, что вы должны также пропускать любую новость, всё, что выходит в вашем эфире, через своё сердце, через душу, будто это ваше родное детище», – добавила Марина Гаращенко.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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