Общество

Антон Минаков: Фракция ЛДПР подготовила ряд вопросов к предстоящему отчету губернатора

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании, представленная депутатом Антоном Минаковым, на предстоящей сессии, на которой с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2024 год выступит губернатор Михаил Ведерников, особое внимание уделит ответам на вопросы о здравоохранении и ЖКХ, заявил Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы уже подготовили ряд вопросов. В первую очередь, это вопросы системы здравоохранения, объединения больниц, также это вопросы системы ЖКХ и ряд других вопросов, которые беспокоят наших избирателей. Из них выбираем самые основные. Самое большое количество по этим темам идёт на обсуждение, мы их озвучиваем изначально, перед сессией - на встрече с губернатором, которая пройдёт уже на следующей неделе. И потом, если останутся какие-то дополнительные вопросы, у нас есть возможность задать их на сессии областного Собрания», – сказал Антон Минаков.

Он добавил, что фракция ЛДПР уже предварительно встречалась с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«У нас была рабочая встреча с Михаилом Юрьевичем на этой неделе, но также пройдет еще одна встреча на следующей, которая уже будет посвящена непосредственно отчету губернаторам перед областным Собранием», – заключил Антон Минаков.

Напомним, 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 29 мая.