Общество

Псковская таможня отметила 34 года со дня образования

Псковская таможня отметила 34 года со дня образования. В этот день состоялось торжественное построение, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

К присяге приведены молодые сотрудники таможни. Перед лицом своих коллег они поклялись с честью защищать экономические интересы нашего государства. Ветеранам таможенной службы вручены нагрудные знаки, а отличившиеся сотрудники отмечены ведомственными наградами.

Начальник таможни Максим Жигалкин поздравил коллектив с Днем образования таможни. В своем выступлении он отметил сложность службы на современном этапе и профессионализм сотрудников.

«Ежедневный труд нашего коллектива подчинен обеспечению экономической безопасности, защите национальных интересов, здоровья и жизни людей. Сегодня чествуем тех, чья служба за особые заслуги отмечена руководством ФТС России и Северо-Западного таможенного управления, тех, кто проявил лучшие профессиональные качества сотрудника таможни», - отметил Максим Жигалкин.

Начальник таможни пожелал личному составу отличного здоровья, успехов и удовлетворения результатами своего труда. Слова признательности звучали в адрес ветеранов ведомства.

Иван Папин, председатель Совета ветеранов Псковской таможни, поблагодарил сотрудников таможни за оказываемую поддержку участникам СВО.

Отметим, 34 года назад в соответствии с приказом Главного управления государственного таможенного контроля (ГУТК) при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года № 173 создана Псковская таможня. Регион деятельности Псковской таможни – город Псков и Псковская область.

В 2000 году приказами ГТК России от 11 февраля 2000 г. № 104, от 28 марта 2000 г. № 238 к Псковской таможне присоединены таможенные посты пыталовского направления Себежской таможни. Приказом ГТК России от 27 ноября 2000 г. № 1068 проведена реорганизация Печорской таможни путем ее присоединения к Псковской таможне. С 1 февраля 2017 года в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 11 октября 2016 г. №1949 «О реорганизации Себежской и Псковской таможен» Себежская таможня присоединена к Псковской.

Псковская область является одним из двух субъектов Федерации, имеющих границу с тремя государствами. Протяженность внешней границы региона деятельности таможни - 883,8 км (с Латвийской Республикой – 233,6 км; с Эстонской Республикой – 247,7 км; с Республикой Беларусь – 352,5 км). В структуре Псковской таможни 13 таможенных постов; 8 – пограничных, 5 – внутренних. Количество пунктов пропуска – 11 (5 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска; 2 ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска; 3 ЖДПП (железнодорожный пункт пропуска);воздушный пункт пропуска «Псков»).