Общество

Людям теперь некогда отвечать на наши вопросы — директор ВЦИОМ

Главная проблема в исследовании общественного мнения - отсутствие у россиян времени на прохождение опроса, заявил известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главная проблема в исследовании общественного мнения – достижимость. Некогда людям отвечать на наши вопросы. Раньше находили время, а сейчас с трудом находят. Трубки бросают или даже не берут, или ставят запреты на звонки с незнакомых номеров, или вообще перестают разговаривать. У нас все-таки телефонный опрос был и остается главным методом», — сказал Валерий Федоров.

Он уточнил, что ВЦИОМ постепенно переходит на использование методики интернет-опросов, но 90% всех опросов проходят через телефон.

«Да, есть проблемы с искренностью, но они всегда есть, всегда были. Мы проводили много экспериментов. Была такая дискуссия в нашем профессиональном сообществе: можно ли вообще сейчас верить людям? Эксперименты показали, что можно, что уровень вранья критически не вырос. Он есть, безусловно. Но он был и до начала СВО, и до принятия законов об информационном пространстве, и о фейках, об оскорблении, дискредитации российской армии и так далее. Есть способы человека побудить отвечать более или менее честно, даже если он этого не хочет и без применения утюга и паяльника», — заключил директор ВЦИОМ.