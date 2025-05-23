Общество

Александр Козловский: Школа №16 может по праву гордиться своими учениками

Искренне поздравляю всех учеников, родителей и учителей школы №16 города Великие Луки с окончанием учебного года, такие слова написал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Праздник последнего звонка — важное и волнующее событие, которое завершает целую эпоху в жизни выпускников и открывает перед ними новые горизонты. Уверен, каждый из них сможет реализовать себя и принести пользу своей семье, своему городу и всей стране. Отдельная благодарность педагогическому коллективу школы — за преданность профессии, за мудрость и терпение. Благодаря их ежедневному труду растёт достойное поколение — целеустремлённое, талантливое, неравнодушное. Школа №16 может по праву гордиться своими учениками. Здесь выросло целое поколение ярких, умных, неравнодушных молодых людей, которые уже сегодня добиваются успехов в учёбе, спорте, творчестве. А сколько вложено в них любви, терпения и труда!» - сказал Александр Козовский.

Депутат поблагодарил и родителей: их любовь, поддержка и участие — залог уверенности детей в собственных силах. Только вместе можно создавать среду, в которой каждый ребёнок чувствует себя нужным, услышанным, любимым, уверен Александр Козловский.

Александр Козловский пожелал выпускникам ярких открытий, верных друзей, интересных дорог. Уверен, что школа №16 дала им прочный фундамент для движения вперёд.