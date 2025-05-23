Общество

День химика отмечают в России 25 мая

День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях». После распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства.

Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства. Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической, медицинской и химико-фармацевтической продукции.

Именно благодаря работе химиков, создаются экономичные стиральные порошки, качественная косметика, новые ткани для одежды и обуви, сорта автомобильных масел и красок и т.д. Современные материалы, технологии и изделия химпрома применяются в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении, строительстве, медицине, фармакологии и оборонной сфере, для разведки и добычи полезных ископаемых.

День химика — праздник, объединяющий и профессионалов, и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в промышленности, и в бизнесе.