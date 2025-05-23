Общество

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая

Для многих стран мира 25 мая — это Международный День пропавших детей. Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя четыре года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

По официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России — примерно 40 тысяч, в США — более 420 тысяч. Причем, данные цифры — это официальные данные, неофициальные гораздо выше.

Поисковой отряд Псковской области «Лиза Алерт» отметили, что одна ориентировка может спасти жизнь, один звонок — стать решающим, один взгляд, одна реакция — вернуть ребёнка домой.

Видео: Поисковой отряд «Лиза Алерт» Псковской области/ сообщество ВКонтакте

«Мы ищем. Даже когда поздно. Даже когда шансов почти нет. Потому что знаем: за словом «пропал» всегда стоит «надеемся»», - написали в сообществе ВКонтакте поискового отряда.