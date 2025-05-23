Общество

Что делать для профилактики артериальной гипертензии, рассказали в псковском облздраве

Элементарные правила профилактики артериальной гипертензии напомнили псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, артериальная гипертония может развиться в любом возрасте и вызывает серьезные осложнения — инфаркт и инсульт.

Заболевание часто протекает бессимптомно, до поры — до времени никак себя не проявляя, именно поэтому артериальную гипертонию совершенно справедливо называют «тихим убийцей», отметили в облздраве.

46% взрослых с гипертонией даже не подозревают о своем диагнозе. Повышенное давление увеличивает риск общей смертности на 51%. Риск инфаркта или необходимости срочной операции у гипертоников выше в 7,7 раз. Каждый второй инсульт происходит из-за высокого давления. Вероятность инсульта у людей с гипертонией выше в 3–4 раза.

«Сохранить свое здоровье в ваших силах — соблюдение принципов здорового образа жизни, прохождение диспансеризации, своевременное обращение за медицинской помощью, в случае необходимости», - добавили в комитете.

Для снижения риска заболевания нужно выполнять ряд действий:

Больше двигаться;

Достаточно употреблять свежих овощей и фруктов;

Снизить потребление соли, сахара и животных жиров;

Отказаться от курения и алкоголя;

Регулярно проверять давление и проходить диспансеризацию.

«Если же у вас уже диагностировано это заболевание, назначено лечение, то крайне важно понимать, что это постоянное лечение без пропусков и эпизодического приема. Лекарства, назначенные врачом, позволяют взять заболевание под контроль, снизить или даже минимизировать риски осложнений, существенно продлить и повысить качество вашей жизни», - подчеркнули в облздраве.