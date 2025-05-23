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Общество

Что делать для профилактики артериальной гипертензии, рассказали в псковском облздраве

26.05.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Элементарные правила профилактики артериальной гипертензии напомнили псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, артериальная гипертония может развиться в любом возрасте и вызывает серьезные осложнения — инфаркт и инсульт.

Заболевание часто протекает бессимптомно, до поры — до времени никак себя не проявляя, именно поэтому артериальную гипертонию совершенно справедливо называют «тихим убийцей», отметили в облздраве.

46% взрослых с гипертонией даже не подозревают о своем диагнозе. Повышенное давление увеличивает риск общей смертности на 51%. Риск инфаркта или необходимости срочной операции у гипертоников выше в 7,7 раз. Каждый второй инсульт происходит из-за высокого давления. Вероятность инсульта у людей с гипертонией выше в 3–4 раза.

«Сохранить свое здоровье в ваших силах — соблюдение принципов здорового образа жизни, прохождение диспансеризации, своевременное обращение за медицинской помощью, в случае необходимости», - добавили в комитете.

Для снижения риска заболевания нужно выполнять ряд действий:

  • Больше двигаться;
  • Достаточно употреблять свежих овощей и фруктов;
  • Снизить потребление соли, сахара и животных жиров;
  • Отказаться от курения и алкоголя;
  • Регулярно проверять давление и проходить диспансеризацию.

«Если же у вас уже диагностировано это заболевание, назначено лечение, то крайне важно понимать, что это постоянное лечение без пропусков и эпизодического приема. Лекарства, назначенные врачом, позволяют взять заболевание под контроль, снизить или даже минимизировать риски осложнений, существенно продлить и повысить качество вашей жизни», - подчеркнули в облздраве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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