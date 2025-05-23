Общество

День Лукерьи Комарницы: Что можно и что нельзя делать в этот день

26 мая существовала своя поговорка. Крестьяне говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов, если много мошек — готовь по грибы лукошек».

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Считалось, что в этот день надо начинать работы на огороде. Крестьяне сажали овощи, особенно капусту и огурцы, а также ухаживали за растениями. Говорили, что всё, посаженное 26 мая, даст очень хороший урожай.

Также крестьяне советовали в день Лукерьи Комарницы проветривать и убирать жилье. Любое наведение чистоты считалось благоприятным в этот день. Люди в этот праздник заговаривали обереги защиты от укусов насекомых. Также нужно было помириться с с родными и друзьями. Прощение в этот день серьезно очищало душу.

Подробнее в статье «МК в Пскове».