Общество

Николай Козловский: Предпринимательство – важная составляющая роста экономики Великих Лук, региона и страны

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил предпринимателей города Великие Луки с профессиональным праздником. Пожелания глава города опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Этот праздник является свидетельством большого внимания и значения, которое в нашей стране уделяется предпринимательской деятельности. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным введены значительные меры поддержки бизнеса, в стране реализуется национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", направленный на стимулирование предпринимательской активности», - начал свое поздравление Николай Козловский.

Глава подчеркнул, что в Великих Луках, который по праву считается одним из крупных промышленных центров Северо-Запада России, данное направление также входит в число приоритетных.

«Разработана специальная муниципальная целевая программа, открыт "Бизнес-инкубатор "Новация", где представителям предпринимательского сообщества предоставляется комплекс востребованных услуг различного характера. И эта важная работа будет продолжена в дальнейшем. Инициативы и перспективные проекты, которые вы, уважаемые предприниматели, с успехом воплощаете в жизнь благодаря таланту, предприимчивости, целеустремлённости и настойчивости, являются весомым вкладом в обеспечение социально-экономического развития Великих Лук, стабильного пополнения городского бюджета, укрепления производственного и инвестиционного потенциала нашего города», - отметил Николай Козловский.

Глава обратился со словами благодарности к великолучанам, которые реализуют свои предпринимательские идеи, что позволяет открывать новые современные производства, создает дополнительные рабочие места, расширяет перечень бытовых услуг и товаров, а также напрямую влияет на улучшение качества жизни горожан.

«Ваша деятельность – это важная составляющая роста экономики города, региона и страны. Благодарю вас за активность, открытость и ответственность, участие в судьбе нашего города и реализации социально значимых проектов, готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству с органами власти. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать город Великие Луки ещё современнее, комфортнее, привлекательнее. Желаю вам здоровья и вдохновения, энергии и сил для осуществления задуманных планов, стабильной и успешной работы вашему бизнесу, надёжных деловых партнёров, благополучия и счастья!» - заключил глава города.