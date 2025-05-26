Общество

«Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Псковская Лента Новостей в честь своего 25-летия проводит конкурс слоганов. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей - это уникальная возможность для всех жителей региона проявить креативность и поучаствовать в создании нового слогана для нашего информационного портала, который впоследствии мы разместим на мерче ПЛН. Принять участие в конкурсе слоганов можно до конца мая.

Примеры слоганов, поступающих на конкурс:

ПЛН - про события разные, нужные и важные.

ПЛН - мы работаем для вас, новости каждый час.

ПЛН - информация с душой, доверяй нам безгранично, мы работаем отлично.

ПЛН - всегда в центре движухи.

И в радости, и в печали - ПЛН вместе с вами.

Каждый день и каждый час,

По утрам читаем вас!

По утрам читаем вас! ПЛН: правда - лицо новостей.

ПЛН. Просто. Лаконично. Надёжно.

Победитель конкурса получит подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе и фирменное поло с логотипом ООО «Гражданская пресса».

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Напомним, также в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит фотоконкурс «Я читаю ПЛН». Любой желающий может принять участие. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, продолжается конкурс Псковской Ленты Новостей «Народный репортер».

В честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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