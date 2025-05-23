Общество

В Пскове руководители больше доверяют команде, чем подчиненные им – опрос

77% псковичей в той или иной степени доверяют сослуживцам, 76% — непосредственному руководителю, а 75% — компании-работодателю. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Начальники доверяют подчиненным больше — 84% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остаётся актуальным.

Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины (83% против 71% соответственно). Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании (80% против 70% среди мужчин). 3 из 4 работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (33 и 21%).