Общество

Четвертый международный патриотический поход «Наследие» пройдёт в Пскове

С 29 по 31 мая в Псковском районе и Пскове пройдет четвертый международный поход «Наследие», организованный по инициативе управления МВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

Организаторами мероприятия по традиции стало управление МВД России по Псковской области при поддержке правительства региона. К реализации проекта активно подключились также представители министерства обороны, общественных организаций. В масштабном патриотическом мероприятии в этом году традиционно примут участие школьники из Москвы, Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики, Витебской области Республики Беларусь.

Кроме того, впервые к походу присоединяются гости из Новгородской, Смоленской, Томской областей.

Главная цель - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

В течение трех дней ребятам предстоит принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности.