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Общество

Росгвардейцы изъяли 20 единиц оружия за неделю в Псковской области

26.05.2025 12:49|ПсковКомментариев: 0

С 19 по 25 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений в области оборота оружия, из оборота изъяли 20 единиц оружия и более 150 боеприпасов.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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