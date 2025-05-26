Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Демография — новая оценка губернаторов, судьба экс-ректора Ильиной и визит главы ЦИК в Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
Искусственный интеллект на выборах: итоги визита Эллы Памфиловой в Псков.
Отчет губернатора и парламентский час по образованию – на неделе состоится майская сессия областного Собрания депутатов.
Почему молодежь не торопится заводить серьезные отношения и рожать?
Контракт расторгнут, а в деле появился новый эпизод: новости про экс-ректора Наталью Ильину появляются каждую неделю.
На старте летнего сезона: выпускники приступили к ЕГЭ и ОГЭ, лагеря готовы принимать детей.
В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.