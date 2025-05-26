Общество

Главное требование к современным моделям назвали псковичам

Сегодня дизайнеры стараются представить свои коллекции в необычных локациях, таких как фабрики и заводы, и именно поэтому ищут универсальных моделей, способных адаптироваться к различным условиям показа. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячева.

«Общаясь с некоторыми дизайнерами, даже не в нашем городе, а в Санкт-Петербурге, они сталкиваются с тем, что иногда хотят элементарно сделать показ на заводе, и модели должны быть готовы ко всему. Модели, которые будут готовы ко всему, будут более востребованы, чем капризные модели», - отметила Елена Горячева.

Она подчеркнула, что гибкость и способность адаптации приобретают первостепенное значение, и сегодня востребованность имеют именно универсальные модели, способные мгновенно переключаться и показывать коллекцию даже в непростых условиях.