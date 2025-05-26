Общество

Мясо и субпродукты из Белоруссии не пропустили через границу в Псковской области

На российско-белорусской границе в Псковской области должностные лица управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 1,2 тонны говядины и свинины в четвертинах, говяжьих и свиных субпродуктов, а также говяжьего жира. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, выявлены нарушения.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных процедур установлено, что на товаре отсутствует маркировка (ветеринарные клейма), также отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен. Также в соответствии с указанием Россельхознадзора запрещены поставки в Российскую Федерацию термически необработанной свинины с территории Республики Беларусь. К тому же транспортировка мясосырья и субпродуктов осуществлялась в транспортном средстве, неоснащенным холодильным оборудованием.

1,2 тонны товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате. Товар вернули в Республику Беларусь.