Общество

Аптеки войдут в систему здравоохранения с 1 июня

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала она.

Тем не менее предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки, уточнила депутат, пишет РИА Новости.

Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.