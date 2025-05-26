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Общество

Аптеки войдут в систему здравоохранения с 1 июня

27.05.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По рецепту не получить» : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала она.

Тем не менее предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки, уточнила депутат, пишет РИА Новости.

Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.

Источник: Псковская Лента Новостей
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